Altın alıp satanlar dikkat! Reuters duyurdu vergi geldi iddiası

Reuters haber ajansı altınla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı kambiyo vergisi kapsamına alındı. Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak.

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Bir bankacılık kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre; Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.Bu karar ile aynı gün BDDK da 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 491,40 puan arttı

BIST 100 endeksi, güne 260,61 puan ve yüzde 0,28 değer kazanımıyla 102.418,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.149,07 puanı, en yüksek 103.227,25 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 102.648,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 777,00 puan ve yüzde 0,66 artışla 119.190,26 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 241'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta ve Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.724,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.724,58 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalarak 380 bin 300 liradan tamamladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7836 lira, satışta 6,8107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7793 lira, satışta 6,8065 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0946, sterlin/dolar paritesi 1,2217, dolar/yen paritesi de 107,71 düzeyinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,94 yükselerek 36,05 dolardan işlem görüyor.