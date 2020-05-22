Bayramda 4 gün sokağa çıkmak yasak! Marketler, kasap ve manavlar açık olacak mı?

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişinizi yarın saat 17.00'ye kadar tamamlayın. Bayram süresince 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak.