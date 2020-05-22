Bayramda 4 gün sokağa çıkmak yasak! Marketler, kasap ve manavlar açık olacak mı?
Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Marketler yarın da açık olacak...
Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişinizi yarın saat 17.00'ye kadar tamamlayın. Bayram süresince 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak.
Market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.