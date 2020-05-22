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Bayram yasağı ne zaman başlıyor kaç gün olacak?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene Ramazan bayramında 81 ilde arefe günü de dahil toplam 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaş ise 23-24-25-26 Mayıs'ta marketler, bakkallar, manav ve kasaplar açık olacakmı, saat kaçta açılacak araştırması yapıyor? İşte bayram yasağının başlayacağı saat ve merak edilenler...

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Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Merakla araştırılan bayramda sokağa çıkma yasağına dair ayrıntılar belli oldu. İşte Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına dair ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yarın 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye'nin 81 kentinde uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.Mayıs

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