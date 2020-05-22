Acun Ilıcalı'nın unutamadığı Fenerbahçe maçı: Adil değildi

Acu Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılında oynadığı Denizlispor maçını unutamadığını ve imkanı olsa o maçın skorunu değiştireceğini söyledi.

Abone ol

Daha önce yaptığı açıklamada 'Avrupa'dan bir kulüp satın alabilirim' diyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu ile canlı yayın yaparken en büyük meraklarından futbolla ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı.

''Bir maç kaç kere durdurulabilir?''

"Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; "Denizlispor maçı. Bu arada şunu da söyleyeyim o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. O gün adaletin Türkiye'ye gelmesini isterdim. O gün maçtaydım ve sürekli konfeti atılmasından dolayı maç sürekli durduruldu. Bir maç kaç kere durdurulabilir? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta konfeti atılsa bir maç kaç kere durdurulabilir? O durum haksızlık oldu gibi biraz" şeklinde yanıtladı.

"Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor''

Acun Ilıcalı ayrıca, son dönemde en çok Fransa-Türkiye maçında millilerimizin attığı gole sevindiğini açıklarken "Bir oyuncusunu transfer etmek için Fatih Terim'i ikna etmek mi zor, Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye transfer etmek mi daha zor?" sorusuna "Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor. Bu arada Fatih hoca da sınırsız kredi ve hatırım vardır yanlış anlamayın ama orada Galatasaray camiası da var. Teklif etmem bile sorun olur o yüzden" yanıtını verdi.

Satın alacağı kulüp belli oldu

Öte yandan Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı haberlerini doğruladı ve Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna olacağı neredeyse kesinleşti.

Işıtan Gün, ''Taraftar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.'' sözlerini kullanarak Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması hakkında ilk kez açıklamada bulunmuştu.