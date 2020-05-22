Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi koronavirüs denetimi! Binlerce kişiye işlem yapıldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 08:00-24:00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi; yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Koronavirüs denetimi

Denetimlerde, süresiz kapatılan işyerlerinin alınan karara uyup uymadıkları, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde hizmet verip vermedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde, semt pazarı, fırın, petrol istasyonu gibi işyerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin ise 10m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kurallarına riayet edip etmediklerine bakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların alınan karara uyup uymadığı uygulamalarda denetlendi.

31 gözaltı

8 bin 392 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 53 bin 896 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, sorgulanan şahıslardan 743 aranan şahıs tespit edildi, 31 şahıs gözaltına alındı.

3 bin 930 kişiye işlem

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi.

Uygulamada, 1.396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

103 bin 785 iş yerine denetleme

10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 254 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gr esrar, 4 gr eroin, 101 gr bonzai, 23 gr metanfetamin, 25 adet captagon, 101 adet sentetik ecza, 15.850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.