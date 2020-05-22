Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman hayatını kaybetti koronavirüsü yenmişti

Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Hakkari'de Mihemedo Reşo olarak tanınan Adıyaman, 25 Nisan'da yakalandığı koronavirüsü yenmişti. Jirki aşireti sık sık PKK ile çatışıyordu.

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HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ye karşı verdiği mücadele ile bilinen Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman Hakk'a yürüdü. Kalp krizinden ölen Mehmet Adıyaman 81 yaşındaydı.

Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçelerinde yaşayan Jirki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman, dün geçirdiği kalp krizini nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nisan ayının sonunda korona virüs testi pozitif çıkan ve 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Adıyaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman'ın naaşı, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ Köyü’nde toprağa verildi. Evli ve 41 çocuk babası Adıyaman’ın taziyesi Kırıkdağ Köyü’ne kurulacak.

Mehmet Adıyaman kimdir?

Mehmet Adıyaman Mihemedo Reşo olarak bilinen Jirki aşiretinin lideri olmasının ardından özellikle PKK'ye karşı verdiği mücadele ile tanınıyor.

Tahir Adıyaman ile birlikte Jirki aşiretinin iki önemli liderinden biri olan Mehmet Adıyaman'ın 1990'larda sık sık PKK ile çatışan ve çok sayıda kayıp veren bir aşiret olması, bölgedeki saygınlığını artıran etkenlerin başında yer alıyor.

Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusa sahip Jirki aşiretinin bin kadar korucu olarak görev yapan üyesi bulunuyor. Spesifik olarak Depin bölgesinde bulunan aşiretin lideri olan Mehmet Adıyaman da korucu başı olarak görev yapmış, daha sonra ise emekliye ayrılmıştı.

Korona virüsü yenmişti

25 Nisan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Adıyaman, Hakkari Devlet Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördükten sonra 30 Nisan'da taburcu edilmişti.