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Meral Akşener duyurdu! Koronavirüsten kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Hatay'ın Reyhanlı İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Recep Keser'in koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.

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Meral Akşener, Hatay'ın Reyhanlı ilçesin parti teşkilatında görevli Recep Keser'i koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.

Açıklamasında "Değerli dava arkadaşım" ifadesini kullanan Meral Akşener'in şunları söyledi:

İYİ Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyemiz Recep Keser'i koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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