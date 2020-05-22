İzmir'de iki kardeşin kaderi aynı oldu ikisi de koronavirüse yenik düştü

İZMİR'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın, aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da dün gece yaşamını kaybetti.

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İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Avinca, rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü yaşamını kaybetti.

Kendisi mücadeleyi kaybetti eşi taburcu oldu

Süleyman Avinca'nın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Yalçın Avinca da dün gece yaşamın yitirdi. Süleyman Avinca'nın eşi Aynur Avinca ise tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenerek taburcu oldu.