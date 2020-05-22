13 bin yıl önce atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti

Bilim insanları, 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'de ilk çiftçilerin yaşadığı düşünülen Ebu Hureyre köyünü yok ettiği bulgusuna ulaştı.

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Bir grup bilim insanı, bundan 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'nin Ebu Hureyre köyünü tamamen yok ettiğine ilişkin bulgulara ulaştı.

Nature dergisinde yayımlanan bir makaleye göre; dünya dışında gerçekleşen bir patlamanın gezegenimizdeki iklim değişikliğine neden olduğu düşünülen Young Dryas (Genç Dryas) döneminin etkilerini araştıran bilim insanları, bazı alet ve kemik kalıntılarından başka bir şey daha buldu.

Araştırma ekibinde yer alan arkeologlar, 12 bin 800 yıl önce gerçekleşen Genç Dryas Çarpışması’nın etkisiyle dünyanın dört bir yanına dağılan yoğun bir ateş yağmuru sonucunda oluşan erimiş camdan kürecikler buldu.

Bölgede yoğun bir kazı çalışması yapan bilim insanları, tüm alana yayıldığı anlaşılan bu kürecikler ışığında, atmosferde meydana gelen kuyruklu yıldız patlamasının etkisiyle Ebu Hureyre köyünün büyük bir kısmının yok olduğu sonucuna vardı.

Araştırma ekibinde Rochester Teknoloji Enstitüsünden Andrew Moore, Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesinden James Kennett, Armagh Gözlemevinden William Napier, Kuzey Arizona Üniversitesinden Ted Bunch ve James Wittke, Harvard Üniversitesinden James Weaver, Elizabeth Şehri Devlet Üniversitesinden Malcolm LeCompte ve Viktor Adedeji, ABD Jeolojik Gözlemevinden Paul Hackley, Alaska Fairbanks Üniversitesinden Gunther Kletetschka, Los Alamos Ulusal Laboratuvarından Robert Hermes, Oregon Üniversitesinden Joshua Razink, Liverpool Üniversitesinden Michael Gaultois ve Comet Araştırma Grubundan Allen West isimleri yer aldı.