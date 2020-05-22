Seks kölesi yapılan Ezidi Leyla: Beni hamile bırakıp zorla kendi kendime kürtaj yaptırdı
IŞİD tarafından 'seks kölesi' yapılan Ezidi kadın Leyla'nın hikayesi tüyleri diken diken etti. Bir zamanlar IŞİD lideri Bağdadi'nin yanında tutulup sonra başka birine hediye edilen Leyla, "Köle pazarı defile gibiydi, bizi kontrol eden erkeklerle dolu bir odada yürüyorduk. Satın alan kişi beni hamile bırakıp zorla kendi kendime kürtaj yaptırdı" dedi.
IŞİD militanlarınca kaçırılan ve seks kölesi olarak kullanılan beş çocuk annesi Ezidi kadın Leyla Shamo'nun (34) hikayesi dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. (34) Ezidi kadın. Bir zamanlar Bağdadi'nin yanında tutulmuş ardından Bağdadi tarafından birine 'hediye' edilmişti. Leyla, "Köle pazarı defile gibiydi, bizi kontrol eden erkeklerle dolu bir odada yürüyorduk. Satın alan kişi beni hamile bırakıp zorla kendi kendime kürtaj yaptırdı" dedi.
Bakışları keskin, mavi gözlü ve iri yarı biriydi. Galaxy Düğün salonuna girdiğinde onun Irak'ın Musul kentinde köle pazarına dönüştürülen bu mekanın sorumlusu olduğu hemen anlaşılıyordu. Yere IŞİD militanlarınca kaçırılan onlarca Ezidi kadın ve kız yatırılmıştı. Bir araya toplanmış kadınların arasında yürüdü, en ufak hareket edeni sert şekilde dövdü.
Bir noktada durdu, 14 yaşındaki bir kızı saçlarından tutup sürükledi. Daha sonra dışarı çıkardı. Belli ki onu kendisine ayırmıştı. Bu olay meydana geldiğinde 2014 yılıydı. Adı Hacı Abdullah olan şeriat hakimi bu şahıs aynı zamanda IŞİD'in köle sisteminin de mimarlarından biriydi. Daha sonra IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı oldu. Örgüt içerisinde Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi takma adı ile biliniyor. ABD başına 5 milyon dolar ödül koydu.
Uluslararası Adalet ve Hesap Verebilirlik Komisyonu'nun (CIJA) kurucusu ve yöneticisi Bill Wiley, "Ezidi kadınları köleleştirmeye ve tecavüz etmeye örgütün militanları kendi başlarına karar vermedi. Bu, grubun tepe yönetimi tarafından özenle yürütülen bir plandı." diyor. "Pratikte uygulamanın ötesinde, sözde devletlerinin (Irak Şam İslam Devleti) tüm gereksinimlerini yerine getirdiler." diyen Wiley, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Böyle yaparak artık Ezidi çocuk doğmadığından emin olmak istiyorlardı, Ezidileri yok edeceklerdi."