Seks kölesi yapılan Ezidi Leyla: Beni hamile bırakıp zorla kendi kendime kürtaj yaptırdı

Bir noktada durdu, 14 yaşındaki bir kızı saçlarından tutup sürükledi. Daha sonra dışarı çıkardı. Belli ki onu kendisine ayırmıştı. Bu olay meydana geldiğinde 2014 yılıydı. Adı Hacı Abdullah olan şeriat hakimi bu şahıs aynı zamanda IŞİD'in köle sisteminin de mimarlarından biriydi. Daha sonra IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı oldu. Örgüt içerisinde Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi takma adı ile biliniyor. ABD başına 5 milyon dolar ödül koydu.