İlk kez bir bebek gezegenin doğumu görüntülendi

Gök bilimciler, Güneş sistemine göre daha genç bir sistemde yer alan bir yıldızın yörüngesindeki bebek bir gezegeninin oluşumunu görüntülemeyi başardı.

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Gök bilimciler, Şili'de yer alan Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) VLT teleskobunu kullanarak yeni bir bebek gezegenin doğuşunu gözlemledi.

Dünya'dan 520 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldız olan AB Aurigae'nin etrafındaki bebek gezegenin doğuşuna ait fotoğraflar yayınlandı.

Çok Büyük Teleskop (VLT) ile elde edilen görüntülerde AB Aurigae'nin etrafında dönen, yoğun bir toz ve gaz diskinin içinde spiral bir yapı tespit edildi.

Gezegenin doğuşunu gösteriyor

Bilim insanları spirallerin, bebek gezegenlerin doğuşunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Fransa'daki Bordeaux Astrofizik Laboratuvarından ve araştırmanın yazarlarından Anne Dutrey, spiral görüntünün, gezegen oluşumunun teorik modellerinden beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Çalışmayı yöneten Anthony Boccaletti, ''Şimdiye kadar binlerce dış gezegen tanımlandı. Ancak bu gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında çok az şey biliniyor. Gezegenlerin oluşma anını yakalayabilmemiz için çok genç sistemleri gözlemlemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlk doğrudan kanıt

Araştırmacılara göre yeni görüntüler, bir bebek gezegeninin varlığına dair ilk doğrudan kanıt olabilir.