İzlanda Başbakanı başarının sırrını açıkladı! Siyasetçi egonuzu bırakın

Avrupa’da salgını en hafif atlatan ülkeler arasında gösterilen İzlanda’nın Başbakanı Katrin Jakobsdottir, alçakgönüllülüğün ve bilime kukla vermenin, bu süreci atlatmanın anahtarları olduğunu söyledi.

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Jakobsdottir, salgının, iklim krizi hakkındaki küresel tartışmaları canlandırmak için bir fırsat olmasını umduğunu belirtti.Salgınla mücadele bakımından örnek gösterilen ülkelerden biri olan İzlanda’nın Başbakanı Katrin Jakobsdottir, süreci nasıl atlattıklarını anlatırken diğer dünya liderlerine de ders sayılabilecek açıklamalarda bulundu.

TIME 100 Talks röportajları kapsamında gazeteci Katie Couric’e konuşan Jakobsdottir, “Bundan öğrenebileceğimiz şey, bir politikacı olarak egonuzu bir kenara bırakmanın ve kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir krizle karşı karşıya kalan mütevazı bilim insanlarında bir şeyler öğrenmenin önemli olduğu” dedi.

Kadın liderlerin süreci daha başarılı yönetmesi 'tesadüf değil'

Jakobsdottir, kadın liderlerin salgın yönetiminde çok daha başarılı performans sergilemesinin de ‘tesadüf olmadığını' vurguladı.

Bu konuda Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing Wen, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte övgüleri toplayan Jakobsdottir, “Hepimizin yaparak öğrendiğini ve muhtemelen hata yapacağımızı kabul etmeye hazırız. Bu en büyük liderlik meselesi ve belki bu kadınlara erkeklerden daha kolay geliyor” diye konuştu.