Erling Haaland'a eleştiri: Eğer o kadar iyiyse neden..

Performansıyla futbol dünyasında yankı uyandıran Erling Haaland, Bundesliga CEO'su Christian Seifert'in eleştiri oklarının hedefi oldu. Seifert'in 'Eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?' dediği Haaland 33 maçta 40 gol attı..

Abone ol

Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Erling Haaland attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bundesliga CEO'su Christian Seifert Norveçli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"Eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da"

Seifert, Marca'ya verdiği röportajda "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.

33 maçta 40 gol attı..

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan golcü futbolcu Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol attı. Salzburg ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için Real Madrid'in ardından PSG'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.