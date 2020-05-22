Bursluluk sınavı 2020 tarihi MEB Bursluluk sınav konuları neler?

Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İOKBS sınavı MEB tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. 2020 yılında İOKBS yani bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 cumartesi günü yapılacak.. Peki bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

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Milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencisi 2020 yılında İOKBS yani bursluluk sınavı ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son yaptığı açıklamada 6 Haziran'da yapılacak olan İOKBS sınavının 5 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe),bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar