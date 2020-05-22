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Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi

Beşiktaş formasını 3 sezondur terleten Caner Erkin, yönetimin önerdiği yıllık ücreti yeterli bulmayıp siyah-beyazlı takımla ayrılığın eşiğine geldi. Tecrübeli oyuncuya eski takımı Fenerbahçe'nin teklif sunacağı yazılanlar arasında.

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Beşiktaş yönetiminin yıllık 850 bin Euro önerdiği Caner Erkin, teklifi yeterli bulmuyor. 32 yaşındaki futbolcunun bu rakamda ciddi bir iyileştirme olmadığı takdirde Siyah-Beyazlı kulüpten kopması bekleniyor.

Erkin'in yolu tekrar Fenerbahçe'ye çıkıyor

Takvim'in haberine göre; Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah-Beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin Euro'luk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

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