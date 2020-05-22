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Elektronik mühendisi Vahap Ünalan uyardı! Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

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İZMİR 'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce Çav Bella çalınması büyük bir tepki aldı. Olayın ardından İzmir Müftülüğü merkezi ezan sisteminin geçici süreliğine kaldırıldığını açıkladı.Türkiye’deki ezan sistemini tasarlayan mühendisten ''tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir'' uyarısı geldi.

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Elektronik mühendisi Vahap Ünalan, İzmir'in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınmasını yorumladı.

Camilerde merkezi anons sistemini 30 yıl önce tasarladığını belirten Ünalan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “90 -95 yılları arasında anons sistemini kablo sistemden telsiz sistemine geçirdik. 40 il ve yüzlerce ilçe belediyelerinde bu sistemi kurduk. Ardından müftülükler devreye girince sistemin taklidi yaygınlaşmaya başladı. Ülkeye faydalı şeyler yaptıklarını düşündüğüm için hiçbiri için telif davası açmadım” dedi.

'Uyarılarımız dikkate alınmadı'
Sözcü'den Müslüm Evci'nin aktardığına göre Türkiye’deki tüm camilerin anons yayın sistemi ile ilgili konuşan Ünalan, “Bu teknoloji eskidi artık. Araçlara yayın cihazı konularak çok rahat şekilde Türkiye’deki tüm camilerin anons yayın sistemi ele geçirilebilir. 15 Temmuz'dan sonra hem Diyanet'i, hem siyasileri hem de bürokratları uyardım. ‘Ülkede karmaşa veya darbe girişimi olması halinde tüm camiler devleti yıkmak isteyenlerin propaganda merkezi haline gelebilir' dedim. Uyarılarımız dikkate alınmadı” ifadesini kullandı.

'Sistemin yenilenmesi lazım'
Benzeri durumların yaşanmaması için camilerde anons yayın sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ünalan, şunları söyledi:

"Camilerde kullanılan teknoloji eski olduğu için bu şifreyi şu an bir mühendislik öğrencisi bile çözebilir. Bu yüzden camilerimizde anons yayın şifrelenme sisteminin mutlaka yenilenmesi lazım. Belirlenen şifrenin de karmaşık ve kırılması zor olması lazım. Ayrıca havaya yapılan her yayın mutlaka çözülür.

Bir camiye günde 5 vakit ezan için aynı frekansla bağlantı sağlanıyor bu da şifrenin zamanla çözülmesine yol açıyor. Bu yüzden yedek bir frekans sisteminin olması ve bunu da sadece programı üreten şirketin bilmesi ve cihazlarında kayıtlı olması gerekiyor."

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