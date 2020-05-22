Bayram mesajları Ramazan 2020 resimli yeni bayram kutlama mesajları
Ramazan bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene koronavirüs nedeniyle büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpemeyeceğiz. Bu nedenle onların gönlünü alacak, sevdiklerimizi mutlu edecek bayram mesajlarını sizler için hazırladık. İşte resimli kısa en yeni Ramazan bayramı mesajları ve bayram kutlama sözleri
Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı. 24 Mayıs pazar günü bayramın 1. gününü kutlayacağız. Bu sene bayram koronavirüs gölgesinde sakin ve sessiz geçecek. Bu Ramazan bayramında büyüklerimizin ellerini küçüklerimizin gözlerini öpemesek de onları bayram mesajlarımızla mutlu edebiliriz. Şeker tadında bir bayram için en güzel resimli bayram mesajlarını ve kısa yeni bayram tebrik sözlerini sizler için hazırladık.
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- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun! - Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. - Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun
- Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… - Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.