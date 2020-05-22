Beyoğlu'nda kargocunun yaptığı iğrençlik herkesi şok etti

İSTANBUL Beyoğlu'nda akıl almaz bir olay yaşandı. Kargocu paket teslim etmek için geldiği binanın içerisine idrarını yaptı. Güvenlik kamerasının incelenmesiyle ortaya çıkan olayda, apartman sakinleri şikayetçi oldu.

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Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.

Önce çocuk olduğunu düşündüler..

Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığı düşünüldü. Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu.