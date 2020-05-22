HABER /  EKONOMİ
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara yeni destek paketi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihracatçılara yeni destek paketi müjdesi geldi. Pekcan, Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını açıkladı.

Abone ol

Bakan Pekcan yaptığı yazılı açıklamada Türk Eximbank’ın bu dönemde ihracatçılara yönelik, yeni uygulamaya başlanan TCMB kaynaklı TL reeskont kredisinden, KGF teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından, kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını belirterek, bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Pekcan, “Covid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni ‘Stok Finansman Destek Paketi’ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank’ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak” dedi.

Stok finansman destek paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank’a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarı 10 milyar lira olduğunu bildiren Pekcan, kredinin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:
 
“Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak.

Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve Türk lirası olarak kullandırılacak.

Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ Dışı firmalar için 50 milyon TL olacak.

Kredi 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.”

Türk Eximbank'ın salgın sürecinde aldığı tedbirler 

Pekcan, Türk Eximbank’ın salgın sürecinde aldığı diğer tedbirleri ise şöyle sıraladı:

TCMB kaynaklı TL Reeskont Kredisi 1 yıl vadeli olarak kullandırılmaya başlandı.

TCMB kaynaklı döviz Reeskont Kredilerinin azami vadesi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Türk Eximbank ile KGF arasında yapılan yeni iş birliği ile TL Reeskont Kredisi KGF teminatıyla da kullandırılmaya başlandı.

Vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda TCMB kaynaklı krediler 3 ay, Türk Eximbank kaynaklı doğrudan kullandırılan krediler ve bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler (Sevk öncesi İhracat Kredileri-SÖİK) 6 ay uzatıldı.

Kredilerin vade uzatımları akdi faiz yerine daha düşük oranlı cari faiz oranları ile yapıldı.

İhracat taahhütlerinin kapatılma süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

İhracat taahhüt tutarlarında ve taahhüt cezalarında indirim yapıldı.

Bakan Pekcan, 2020 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre desteğini kredide yüzde 9, sigortada ise yüzde 8 artıran Türk Eximbank’ın ihracatçılara toplam desteğini yıl sonunda 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirterek,  “Bu zorlu dönemde ihracatçılarımızın önünü açmaya ve finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize’ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi! Kilometrelerce kuyruk oluştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Azap'tan korkutan sözler: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
Bilim dünyası şokta! İnsan hücresinden fare embriyosu geliştirildi
Son dakika gelişmesi! Pakistan'da yolcu uçağı şehrin üstüne düştü
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kutul'dan isyan fetvası
Elektronik mühendisi Vahap Ünalan uyardı! Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir
Astım koronavirüse karşı koruyor! Çok ilginç araştırmayı Dr. Merda Erdemir açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Duha namazı nedir nasıl kılınır Duha namazı kaç rekattır nasıl niyet edilir?
Ramazan'dan sonra tutulan şevval orucu 2020 ne zaman başlar?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme
AKİT TV'de Ahmet Davutoğlu ile kavga çıktı! Senin dilinle beynin arasında...
Arefe günü hangi gün 2020 arefe günü ibadetleri neler?
Olayın adresi Ankara! Hesabında 5 milyon var hobi olarak hırsızlık yapıyormuş
Yorumlar