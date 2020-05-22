Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara yeni destek paketi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihracatçılara yeni destek paketi müjdesi geldi. Pekcan, Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını açıkladı.

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Bakan Pekcan yaptığı yazılı açıklamada Türk Eximbank’ın bu dönemde ihracatçılara yönelik, yeni uygulamaya başlanan TCMB kaynaklı TL reeskont kredisinden, KGF teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından, kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını belirterek, bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Pekcan, “Covid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni ‘Stok Finansman Destek Paketi’ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank’ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak” dedi.

Stok finansman destek paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank’a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarı 10 milyar lira olduğunu bildiren Pekcan, kredinin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:



“Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak.

Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve Türk lirası olarak kullandırılacak.

Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ Dışı firmalar için 50 milyon TL olacak.

Kredi 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.”

Türk Eximbank'ın salgın sürecinde aldığı tedbirler

Pekcan, Türk Eximbank’ın salgın sürecinde aldığı diğer tedbirleri ise şöyle sıraladı:

TCMB kaynaklı TL Reeskont Kredisi 1 yıl vadeli olarak kullandırılmaya başlandı.

TCMB kaynaklı döviz Reeskont Kredilerinin azami vadesi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Türk Eximbank ile KGF arasında yapılan yeni iş birliği ile TL Reeskont Kredisi KGF teminatıyla da kullandırılmaya başlandı.

Vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda TCMB kaynaklı krediler 3 ay, Türk Eximbank kaynaklı doğrudan kullandırılan krediler ve bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler (Sevk öncesi İhracat Kredileri-SÖİK) 6 ay uzatıldı.

Kredilerin vade uzatımları akdi faiz yerine daha düşük oranlı cari faiz oranları ile yapıldı.

İhracat taahhütlerinin kapatılma süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

İhracat taahhüt tutarlarında ve taahhüt cezalarında indirim yapıldı.

Bakan Pekcan, 2020 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre desteğini kredide yüzde 9, sigortada ise yüzde 8 artıran Türk Eximbank’ın ihracatçılara toplam desteğini yıl sonunda 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu zorlu dönemde ihracatçılarımızın önünü açmaya ve finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.