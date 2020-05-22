Rize’ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırıldı. Rize’ye 2 günde gelen 9 bine yakın çay üreticisi, evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı.
İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
"2 günde 8692 üretici geldi": Çay üreticileri de İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı.
İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rize’ye gelmek için başvuran 30 bin 150 dolayında üreticiden 8692'si,2 günde 3202 araçla ile kente geldi.