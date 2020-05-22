Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, celp işlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi; "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi.

19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi

(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak. Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak."