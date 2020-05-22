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 Berat Albayrak açıkladı! 600 milyar TL'yi aştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

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Türkiye''nin corona virüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına can suyu olması amacıyla devreye aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." sözlerine yer verdi.

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