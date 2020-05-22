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Beşiktaş'ta Renato Chaves sesleri

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde el-Wahda forması giyen Brezilyalı stoperi Renato Chaves'i transfer etmek istediğini yazdı.

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Beşiktaş için Avrupa basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı stoperi Renato Chaves'i gündemine aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde el-Wahda forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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