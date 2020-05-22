İHH’dan Asya ülkelerine Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla yürüttüğü Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında 12 farklı Asya ülkesindeki 105 bin mağdura gıda kumanyası, iftariyelik, bayramlık giysi ve fitre - zekat dağıtımında bulundu.

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Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan’da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. “Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalıyor, Ramazan bereketini Türkiye’de 81 ilin yanı sıra dünyadaki kriz bölgelerine taşıyor. Hayırseverlerin yardımlarının ulaştırıldığı ülkelerden bazıları da Asya ülkeleri.

İHH, hayırseverlerin Ramazan desteklerini Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Tayland (Patani), Bangsamoro, Nepal, Pakistan, Endonezya (Açe), Sri Lanka, Afganistan, Azerbaycan, Kırım ve Hindistan’a ulaştırdı. Yardımlardan toplamda 105 bin kişi istifade etti.

10 ülkeye kumanya yardımı

16 bin 398 adet kumanya; Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Tayland (Patani), Bangsamoro, Nepal, Pakistan, Endonezya (Açe), Afganistan, Azerbaycan ve Kırım’a ulaştırıldı. Kumanya yardımlarından 81 bin 990 kişi istifade etti. Afganistan’da ayrıca bin kişiye iftariyelik ulaştırıldı.

7 ülkede fitre - zekat dağıtımı

Hayırseverlerin destekleriyle İHH; Bangladeş (Arakan), Tayland (Patani), Bangsamoro, Nepal, Sri Lanka, Afganistan ve Azerbaycan’da ise 17 bin 510 kişiye fitre - zekat yardımında bulundu.

6 ülkede bayramlık sevinci

Tayland (Patani), Bangladeş, Bangsamoro, Hindistan, Pakistan ve Afganistan’daki 4 bin 500 yetime ise bayramlık kıyafet ulaştırıldı.

İyilik hareketine destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler. Bunun için bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.