Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid de düşen uçaktaydı! Ülke şokta
Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı.
Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Karaçi havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü.
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Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.
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Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Pakistan’da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.
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