HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Avcılar'da sevilen doktor koronavirüsten vefat etti

İSTANBUL Avcılar'da Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan iki çocuk babası genel Dr. Uğur Ertuğrul (60), koronovirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti

Abone ol

Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

1 hafta sonra durumu ağırlaştı

Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'deki camilerde Çav Bella çalınması! Erdoğan'dan çok sert ifadeler
İzmir'deki cami provokasyonu! Gözaltına alınan eski CHP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı
AK Parti ve MHP'den ortak çalışma! Naci Bostancı duyurdu
Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara yeni destek paketi müjdesi
Prof. Dr. Azap'tan korkutan sözler: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
Bilim dünyası şokta! İnsan hücresinden fare embriyosu geliştirildi
ÖNCEKİ HABERLER
4 günlük sokağa çıkma yasağı kuralları neler kimler dışarı çıkabilir?
Barcelona Ter Stegen'e taktığı kancayı bırakmıyor
 Berat Albayrak açıkladı! 600 milyar TL'yi aştı
Beşiktaş'ta Renato Chaves sesleri
Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık olacak 23 Mayıs AVM çalışma saatleri
Bayram mesajları Ramazan 2020 resimli yeni bayram kutlama mesajları
Yorumlar