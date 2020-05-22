Avcılar'da sevilen doktor koronavirüsten vefat etti
İSTANBUL Avcılar'da Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan iki çocuk babası genel Dr. Uğur Ertuğrul (60), koronovirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiAbone ol
Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
1 hafta sonra durumu ağırlaştı
Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.