Cihat Yaycı'nın yerine Yankı Bağcıoğlu atandı
Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu getiridi.Abone ol
Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış; kararın ardından Yaycı, istifa etmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtilmişti. Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu geldi.