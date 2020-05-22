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Cihat Yaycı'nın yerine Yankı Bağcıoğlu atandı

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Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu getiridi.

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Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış; kararın ardından Yaycı, istifa etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtilmişti. Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu geldi.

Yankı Bağcıoğlu, Cihat Yaycı'nın yerine geldi. FETÖ Kumpaslarında 3 yıl hapis yatmıştı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Denizkurdu-2019; 13-25 Mayıs'ta 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı olan tatbikatına önderlik etmiştir.

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