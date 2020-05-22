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Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcilerin rotası oldu 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk üç kilometreyi bulurken, son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın kente giriş yaptığı öğrenildi.

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Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.

Kuyruk 3 kilometreyi buldu

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

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