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Mersin'de dereye uçan otomobilde 3 kişi boğularak can verdi

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MERSİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu. Kazada, araçtaki 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Talihsiz Kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarsus Turizm Sahil Bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 DL 6832 plakalı otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ters dönen otomobil, çekiciyle dereden çıkarıldı.

Araçtaki 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Nuran Altun (26) ve Mesut Altun'un (32) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Güçlin Altun (43) ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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