Bayram Şenocak'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı Fazilet Durağı'nda özür dilemelisin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP’li İBB yönetiminin salgın sürecinde gündeme gelen Fazilet Durağı hakkındaki iddiaların Başsavcılık tarafından resmi belgeler, kamera kayıtları ışığında aksinin ispatlanması ve otobüs şoförünün yaptığı konuşma üzerine Başkan Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP’li İBB yönetiminin ‘Fazilet Durağı’ iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şenocak, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu iddiaları için özür dilemeye davet etti.

'Fazilet Durağı'nda özür dile'

İBB yönetiminin mağduriyet peşinde koşmaktan hizmet üretemediğini söyleyen Şenocak, “CHP'li İBB Başkanının yalanı Fazilet Durağı'nda İBB kumpası olarak tescillendi. Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı “Fazilet Durağı”nda özür dilemelidir” dedi.

Bu kumpas kanımızı dondurdu!



Salgın sürecinde bile mağduriyet peşinde koşup hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanının YALANI #FaziletDurağındaİBBkumpası olarak tescillendi.



Ne demiştik; yalanın ömrü kısadır!



Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı “Fazilet Durağı”nda özür dilemelidir. pic.twitter.com/qbkjElIpgu — Bayram Şenocak 🟢🇹🇷 (@bayramsenocak) May 22, 2020

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. Başsavcılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB’nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etmişti.

Otobüs şoförü İBB'ye yalanladı

Olayın yaşandığı 62 nolu Kağıthane-Kabataş Hattı’nın şoförü Ertuğrul Arslan konuyla ilgili açıklama yaptı. İBB yönetiminin otobüste yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamaları yalanlayan Arslan, “Fazilet Durağı’nda bir anda 47 yolcunun bindiği söylenmiş. Bu yalan. Ben bu durakta hiç durmadım bile. Otobüsün geçmişe dönük kayıtlarını da incelediğimde yaklaşık 29 kilometre hızla geçmişim. Üstelik yolcuların zorla bindiği, organize kötülük yapıldığı söyleniyor. Bu iddiaların hepsi yalan. Hangi maksatla bu yalanlar, iftiralar üretildi bilmiyorum ama otobüs şoförü bendim ve kamera kayıtları da söylenenlerin yalan olduğunun en büyük ispatı” dedi.

Kamera ve BELBİM kayıtları İBB'nin iddialarını çürüttü

Ardından CHP’li İBB yönetimi, 62 ve 146 nolu hatlarda yaşanan yolcu yoğunluğu ve İBB yönetimini hedef alan paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen kamera kayıtları, BELBİM’in geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. Her iki hattan toplam 90 yolcunun ifadesini aldı. Resmi belgeler, yolcular ve otobüs şoförlerinin ifadeleri sonucunda, İBB yönetiminin öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.