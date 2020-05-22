Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 18 Mart'ta ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili bir dakika açıklaması geldi.

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Yapılan açıklamada, "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek" denildi.

Sözleşmeli öğretmenlik, Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamaca, "Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.