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Mondragon: Falcao Kolombiya'nın Messi'si

Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi Ali Ferit Mondragon, Radamel Falcao'yu övdü ve "Messi Arjantin için ne ise Falcao da Kolombiya için odur" dedi.

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Deportivo Cali, Cerro Porteno, Independiente, Metz ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Ali Ferit Mondragon, 2014'te profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

2014'te görev alarak Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu unvanının da sahibi olan Kolombiyalının ismi, iki yıl sonra intihara teşebbüs haberleriyle anıldı.

O dönemde hastaneye kaldırılan Mondi, Kolombiya Marca gazetesine açıklamalar yaparken; eski takımının golcüsü Radamel Falcao'yu övdü.

''Messi Arjantin için neyse Falcao da Kolombiya için odur"
Sakatlığı nedeniyle 2014 Dünya Kupası'nda oynayamayan Falcao için Messi örneğini veren Mondragon, "Falcao'nun, Kolombiya için ne anlam taşıdığını unutamayız. Sadakat ve değerler, uzun vadede size birkaç hedeften çok daha fazlasını verecektir. Messi Arjantin için neyse Falcao da Kolombiya için odur" dedi.

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