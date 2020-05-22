Karaman'da denetimden kaçan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı

KARAMAN'da, trafik polislerinin denetiminden motosikletiyle kaçan Murat A.'nın yakalanmaması için arkasında oturan arkadaşı Serdar P., belirtilene göre kendisini polis aracının önüne attı. Olay sonrası polisin yakaladığı Murat A. ve Serdar P. gözaltına alındı.

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Tabduk Emre Mahallesi'nde devriye görevi yapan trafik polisi, aynı motosikletteki 2 kişiyi, kasksız olduklarını görünce durdurmak istedi.

Arkadaşı yakalanmasın diye kendini yola attı

Ancak arkasında arkadaşı Serdar P. oturan ve Murat A.'nın kullandığı motosiklet yoluna devam etti. Başlayan kovalamaca sırasında motosikletten inen Serdar P., arkadaşının yakalanmasını engellemek için belirtilene göre kendisini polis aracının önüne attı.

Polis otosu da Serdar P.'ye çarpamamak için durdu. Kaçan Murat A., kısa süre sonra motosikletiyle yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin plakasının sahte, şase ve motor numaralarının da silinmiş olduğu ortaya çıktı. Murat A. ve Serdar P., gözaltına alındı.