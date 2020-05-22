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Çanakkale'de kısıtlama öncesi pazarda sosyal mesafe unutuldu

ÇANAKKALE’de sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi halk pazarına akın eden vatandaşlardan, sosyal mesafe kuralını göz ardı edenler oldu.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu gece başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşlar Çanakkale'de kurulan halk pazarına akın etti.

Vatandaşlar pazar girişinde oluşturduğu Kuyrukta ve pazarda sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar özellikle sebze ve meyve satılan tezgahların önünü doldurdu.

Zabıta ve polis ekipleri ise hem pazarın içerisinde hem de pazar yeri girişinde, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

"Herkes 'Aç kalacağım' edasında"

Pazarcı İsmail Gürses, bayram pazarının esnafın umduğu gibi olduğunu söyleyerek, “Herkes para kazanıyor, mutlu. İnsanlarda bir telaş içerisinde. Çanakkale’de ilk defa kısıtlama olduğu için herkes ‘aç kalacağım’ edasında. Herkes panikle alıveriş yapıyor. Ama esnaf açısından çok mutluluk verici” dedi.

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