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MSB komutanının öldürdüğü Gökhan Kılıç'ın ailesine 822 bin TL tazminat verecek

Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Gemlik’te vatani görevini yaparken komutanının miğferle başına vurması sonucu vefat eden Er Gökhan Kılıç'ın ailesine 822 bin 363 TL tazminat ödeyecek. Karar Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden çıktı.

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Bursa 2. İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde şehitlik ünvanı verilen Gökhan Kılıç'ın ailesine maddi ve manevi tazminat ödemesine kanaat getirdi. Buna göre; Bakanlık Kılınç'ın ailesine 822 bin 363 TL ödeyecek.

54 gün yoğun bakımda kaldı

Gökhan Kılıç, askerlik görevini yaparken özlem duyduğu annesinin sesini duymak için telefon açtı. Kılıç'ın telefonla konuştuğunu gören astsubay başçavuş Osman Hancı, kafasına miğferle vurdu.  Er Gökhan Kılıç, 54 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Açılan soruşturmada Kılıç'ın başına, nöbet sırasında astsubay başçavuş Osman Hancı'nın miğfer ile vurduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Hancı, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm." dedi. Tutuklanarak cezaevine konulan Hancı, yargılama sonunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan itiraz üzerine davayı yeniden gören Bursa Bölge 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkarttı.

Şehitlik ünvanı verilmişti

Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Gökhan Kılıç'a şehitlik unvanı verililmişti. Arından da ailenin mahkemeden beklediği karar çıktı.

Maddi ve manevi tazminat

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Kılıç’ın ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın 472 bin 363 TL maddi 350 bin TL manevi olmak üzere toplamda 822 bin 363 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Komutan TSK'dan atıldı

Kılıç’ın, nöbette annesiyle cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle başına miğferle vurup ölümüne yol açan Başçavuş Osman Hancı,Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atıldı.

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