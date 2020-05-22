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Bölgede dengeler değişebilir! İran çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın koronavirüs nedeniyle Suriye'den çekileceğini öne sürdü.

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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Tahran'ın koronavirüsün patlak vermesiyle Suriye'den çekilme isteğinin arttığını söyledi. Washington merkezli Foreign Policy dergisine röportaj veren Hook, şunları söyledi:

"(ABD Başkanı) Trump yönetimi, İran'ın milyarlarca dolaya mal olan Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesi için yeterli sebebe sahip olduğunu düşünüyor. Öyle ki yeni tip koronavirüs ülkeyi yıkmış durumda. ABD güçleri, İran kuvvetlerinin taktiksel yer değiştirme yaptığını gözlemledi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine eklediklerini açıklamıştı.Pompeo, alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaparak kararın İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve diğer 11 İranlı yetkiliyi kapsadığını duyurmuştu. Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren Tahran, tıbbi malzeme ithalatı için ABD'den yaptırımları kaldırmasını talep etmişti.

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