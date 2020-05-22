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Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar

İtalya ekibi Milan'ın başına geçmeye hazırlanan Ralf Rangnick'in, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediği iddia edildi.

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Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Milan'da devam edecek.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ralf Rangnick'in Milan'a imza atması durumunda 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu mutlaka kadroda tutmak istediği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da Milan'da kalmak istediği belirtilirken; yaşının genç olması nedeniyle Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Haberde, İtalyan ekibinin Alman teknik direktörle koronavirüs yüzünden dolayı henüz imza atamadığı ve milli futbolcuyla da sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Bilindiği üzere, Alman teknik adam Leipzig'i çalıştırdığı dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu uzun süre kadrosuna katmak istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

BEĞENDİĞİ GALATASARAY TWEETİ DEDİKODULARA YOL AÇMIŞTI
Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen? Başka derdim kalmayacak?" yazılı tweetini beğenmesi sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı yönünde yorumlanmıştı.

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