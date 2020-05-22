İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre; saat 18.00 itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattından seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

Bugün saat 18.00 itibariyle,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden;

Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı:

4️⃣8️⃣4️⃣.8️⃣0️⃣8️⃣ — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 22, 2020