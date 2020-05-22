İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre; saat 18.00 itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattından seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.
Bugün saat 18.00 itibariyle,— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 22, 2020
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden;
Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı:
4️⃣8️⃣4️⃣.8️⃣0️⃣8️⃣
⚠️DUYURU ⚠️— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 22, 2020
65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir.
Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur.