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İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi

Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre; saat 18.00 itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattından seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

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