AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DESTEK YÜZDE 80 OLDU

Vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını iyi bulanların oranı ise yüzde 90 oldu.

Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 oldu. Sağlık sistemine güven yüzde 78, Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

Kişisel hijyen ve temizliğine dikkat edenlerin oranı da yüzde 90 oldu.