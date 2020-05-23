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Yozgat’ta Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklığı 1 dereceye düştü

YOZGAT’ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

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Yozgat’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzeri etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da başladı.

Kısıtlama ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

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