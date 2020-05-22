Denizli'de hayvanseverler ayağa kalktı! O görüntülere sert çıktılar!

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.