Denizli'de hayvanseverler ayağa kalktı! O görüntülere sert çıktılar!
DENİZLİ'de bugün bir grup hayvansever, iki ayrı araçtan ölü köpeklerin atılırken görüntülendiği çöplüğe giderek tepkilerini ortaya koydular.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Merkezefendi ilçesindeki Katı Atık Bertaraf Tesislerinde, hayvan barınağı görevlilerinin farklı zamanlarda iki ayrı kamyonetten köpek ölülerini çöplüğe atması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler duruma tepki gösterip, sorumluların cezalandırılmasını istedi.
"En ağır şekilde cezai işlem uygulanacak": Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ölen hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre gömüldüğü belirtilen açıklamada, “Sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleriyle ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır.
Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
"Köpeklerin uygun gömülmesini istiyoruz": Olayın ardından bugün çok sayıda hayvansever, ölü köpeklerin atıldığı çöplüğe gidip, inceleme yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişi, bölgede yaşayan köpekleri besledi, ardından da alanda ölü köpek aradı. Hayvanseverler, ölen köpeklerin uygun şekilde gömülmesini istedi.