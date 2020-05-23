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Fenerbahçe'ye Mert Çetin müjdesi

Roma, Fenerbahçe’nin istediği genç stoperi İtalya Ligi’nde bir takıma kiralamayı planlıyordu. Ancak Mert, daha fazla forma şansı bulmak için Türkiye’de bir takıma gelmeyi tercih ediyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Mert Çetin için Roma’nın planı, oyuncuyu İtalya’da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in Mert’i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin’in tercihini Türkiye’den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

EURO 2020 hayali kuruyor
Mert Çetin, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2020’de Milli Takım kadrosunda olmanın hayalini kuruyor. 23 yaşındaki stoper bu nedenle daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralanmak istiyor.

Emre Belözoğlu transferi bitirecek
Mert, Türkiye’den bir takıma gelmesi halinde daha çok oynayıp Şenol Güneş’in daha rahat dikkatini çekebileceğine inanıyor. Roma’nın bu konuda başarılı futbolcuya zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu aracılığıyla bu transferi bitirmek istiyor.

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