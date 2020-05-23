HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Bugün AVM'ler saat kaça kadar açık? Arefe günü AVM çalışma saatleri

Ramazan bayramına artık günler kaldı. Yarın 23 Mayıs arefe günü. Bu sene bayram koronavirüs gölgesinde sessiz ve sakin geçecek. Vatandaşlar ise arefe gününde AVM'ler kaça kadar araştırması yapıyor. Yarın yani AVM'ler yine en geç 22'de kapanacak. En fazla 3 saat kalınabilecek.

Abone ol

Yarın yani 23 Mayıs cumartesi arefe günü AVM'ler açık olacak mı sorusu gündemde. Koronavirüs nedeniyle yarın AVM'ler en geç 22.00'de kapalı olacak. Sabah 10.00'da ise AVM'ler kapısını açacak. 

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'ta gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacak.

AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram şekerleri koronavirüsü yayabilir Dr. Rodoplu anlattı
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi Temmuz ayında başlıyor
Camiler 29 Mayıs Cuma açılıyor! Diyanet cemaati uyardı
Bayram sonrası için yeni serbestlik kararları gündemde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel koronavirüsle ilgili Haziran'ı işaret etti
Soylu'dan çok konuşulacak 'darbe' açıklaması: 15 Temmuz'u mumlar ararlar
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs açıklaması: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Sergen Yalçın: Gökhan ve Caner'i kaybetmek istemem
65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başvuru ekranı
AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi
Yozgat’ta Mayıs ayında kar sürprizi! Hava sıcaklığı 1 dereceye düştü
İOKBS sınavı 2020 MEB ertelendi bursluluk sınavı ne zaman yeni tarihi
Yorumlar