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ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Fatih Terim'den Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ın satılmasına veto

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ın takımda kalmasını istedi.

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Koronavirüsün salgını futbol piyasasını da ciddi şekilde etkilerken , gelirler önemli seviyede düştü.

Fanatik'in haberine göre; oyuncuların maaşlarında indirimin yanı sıra pek çok tasarruf planını devreye sokmaya hazırlanan Galatasaray, bundan sonraki süreçte altyapıya da her zamankinden fazla yönelim gösterecek. Genç futbolcuları vitrine çıkarmayı seven Fatih Terim’in özellikle üzerine titrediği iki isim var: Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol...

Ali kendini ispatladı
17 yaşındaki stoper Emin’e bu sezon ligde forma veren, Türkiye Kupası’nda ilk 11’e koyan hatta Şampiyonlar Ligi’nde kadroya alan Fatih hoca, Ali Yavuz’un ise tecrübe kazanması için oynayabileceği bir kulübe kiralanmasını istemişti. 19 yaşındaki Ali, 2.Lig ekibi Tarsus’ta sergilediği performansla dikkat çekerken, hücum hattında çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve adeta parladı.

‘Verecekleri çok şey var’
Avrupa’daki pek çok kulübün scout (izleme) ekibi de bu iki genç yıldızın potansiyelinin farkında. Ciddi şekilde izlenen ve olumlu raporlar yazılan Emin ve Ali Yavuz konusunda Fatih hoca transfer kararını erkenden verdi. Muhtemel teklifleri göz önünde bulunduran İmparator’un, yönetimle yaptığı görüşmede, “İkisi de mutlaka kalmalı. Önümüzdeki sezon ciddi süre alacaklar. Galatasaray’a verecekleri çok şey var” dediği öğrenildi.

Emin, Ozan’ı geçebilir
Fatih Terim, 11 milyon Euro’ya geçen sezonun devre arasında satılan Ozan Kabak’ın gönderilmesini istememiş hatta yönetimle o süreçte fikir ayrılığı yaşayıp karşı karşıya gelmişti. Terim, Emin ve Ali Yavuz Kol’da aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Tecrübeli hoca, 17 yaşındaki Emin’in kendini geliştirmesi halinde Ozan Kabak’ı dahi geçeceğini düşünüyor.

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