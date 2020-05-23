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Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı

Spor genel müdürlüğü görevini 2011 yılından beri vekaleten sürdüren Mehmet Baykan, bu göreve resmen atandı.

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2011 yılı itibarıyla görevini vekaleten yürüten Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2020/239 kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen atandı.

Mehmet Baykan; ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ile İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu olarak da görev alıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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