HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ndeki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin Şimşek getirildi.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Ömer Alkan, Akın Kavi, Hakan Vapur, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş, Özgür Duğan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Şahin Kaplan, Suzan Unat, Erhan Dilbaz ve Bertan Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Baykan, Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne Emre Dinçer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ergün Demirhan, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Ethem Çakır atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'inci Bölge Müdürü (İzmir) Hayati Çelenk, 3'üncü Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin Baysal, 24'üncü Bölge Müdürü (Kars) Nesip Özden ise görevden alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Allah benden ayırmasın' dediği otomobilini 40 yıldır gözü gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram şekerleri koronavirüsü yayabilir Dr. Rodoplu anlattı
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi Temmuz ayında başlıyor
Camiler 29 Mayıs Cuma açılıyor! Diyanet cemaati uyardı
Bayram sonrası için yeni serbestlik kararları gündemde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel koronavirüsle ilgili Haziran'ı işaret etti
Soylu'dan çok konuşulacak 'darbe' açıklaması: 15 Temmuz'u mumlar ararlar
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ın satılmasına veto
Bugün marketler saat kaça kadar açık 23 Mayıs marketler kaça kadar açık?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş çalımı
Fenerbahçe'ye Mert Çetin müjdesi
Bugün AVM'ler saat kaça kadar açık? Arefe günü AVM çalışma saatleri
Şevval orucu 2020 ne zaman başlar kaç gün oruç tutulur? Oruç günleri hangisi
Yorumlar