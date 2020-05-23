HABER /  POLİTİKA
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Mehmet Metiner'den Arınç'a sert sözler: Devlet bunların aklıyla yönetiliyorsa vay halimize

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, camilerde her akşam sela okunmasını eleştiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" tepkisini gösterdi.

Abone ol

Daha önceleri Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamaları yüzünden karşı karşıya gelen ikilinin arasına bu defa da 'sela tepkisi' girdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında Arınç hakkında, "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" diyen Metiner, Star'daki köşe yazısında da "Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır" ifadelerini kullandı.

Metiner'in hedefinde Burhan Kuzu da vardı.

"Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır"

Metiner'in "Cumhurbaşkanı'nın çevresi"ni eleştirdiği yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanımızın kendilerine tevdi ettiği sıfatları üstünde taşıyanlar artık sadece kendileri değildirler. Sözleri bin tartarak konuşmak mevkiindedirler. Gazi Mustafa Kemal'in dönemin Padişahının oluruyla Samsun'a gönderildiğini artık herkes biliyor. Hiç gereği yokken 19 Mayıs'ta münhasıran Padişah övgüsü yapmak doğrusu siyasi akılla bağdaşır bir tutum değildir. Cumhurbaşkanımızı hak etmediği polemiklerin içine çekmek yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır! Yaşasın akl-selim!

Arınç'ın 'sela' sözleri

Bülent Arınç, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürlerinden Kemal Öztürk'ün programında, "ölüm listeleri" ve camilerden her gün sala okunması konularında "İnsanlar, başörtülüden, camilerden nefret eder hale gelecekler diye korkuyorum" demişti.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Sayı sıfır olsa dahi güvende değiliz
Demiryollarında YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş çalımı
Bayram şekerleri koronavirüsü yayabilir Dr. Rodoplu anlattı
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi Temmuz ayında başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Türüç: Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur
Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi
Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı: 7 yaralı
Kurban bayramı tarihi 2020 takvim ne zaman bayram hangi gün?
Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı
65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başvuru ekranı
Yorumlar 7 yorum