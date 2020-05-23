Mehmet Metiner'den Arınç'a sert sözler: Devlet bunların aklıyla yönetiliyorsa vay halimize

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, camilerde her akşam sela okunmasını eleştiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" tepkisini gösterdi.

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Daha önceleri Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamaları yüzünden karşı karşıya gelen ikilinin arasına bu defa da 'sela tepkisi' girdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında Arınç hakkında, "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" diyen Metiner, Star'daki köşe yazısında da "Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır" ifadelerini kullandı.

Metiner'in hedefinde Burhan Kuzu da vardı.

"Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır"

Metiner'in "Cumhurbaşkanı'nın çevresi"ni eleştirdiği yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanımızın kendilerine tevdi ettiği sıfatları üstünde taşıyanlar artık sadece kendileri değildirler. Sözleri bin tartarak konuşmak mevkiindedirler. Gazi Mustafa Kemal'in dönemin Padişahının oluruyla Samsun'a gönderildiğini artık herkes biliyor. Hiç gereği yokken 19 Mayıs'ta münhasıran Padişah övgüsü yapmak doğrusu siyasi akılla bağdaşır bir tutum değildir. Cumhurbaşkanımızı hak etmediği polemiklerin içine çekmek yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır! Yaşasın akl-selim!

Arınç'ın 'sela' sözleri Bülent Arınç, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürlerinden Kemal Öztürk'ün programında, "ölüm listeleri" ve camilerden her gün sala okunması konularında "İnsanlar, başörtülüden, camilerden nefret eder hale gelecekler diye korkuyorum" demişti.

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