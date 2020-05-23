Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde yabancı paralı asker cesedi bulunduğunu açıkladı

Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde, Hafter'e bağlı milislerden geri aldıkları noktalardan birinde yabancı paralı asker cesedi bulunduğunu duyurdu. Aynı bölgede Rus yapımı mayın ele geçirildiği de bildirildi.

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Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerinden arındırdıkları bir noktada yabancı paralı asker cesedi buldu.

Yabancı paralı askere ilişkin gerçeklerin aydınlatılması için ilgili güvenlik birimleri ve adli makamlarla ortak çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından konuya ilişkin hazırlanan raporu Libya Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine Libya'daki yabancı paralı askerlerin varlığına yönelik ek bir delil olarak takdim edeceği belirtildi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi de sosyal medya hesabından yabancı paralı askerin cesedi üzerinden çıkan malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda askerin üzerinden, çok sayıda Rus rublesi banknotu çıkması dikkati çekti.

Tuzaklanmış Rus yapımı anti personel mayın

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan başka bir açıklamada da ordu birliklerinin başkentin güneyinde milislerden arındırdığı bölgede, tuzaklanmış Rus yapımı MON-100 tipinde parça tesirli bir anti personel mayın ele geçirildiğine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Ordu birlikleri başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait güvenlik şirketi Wagner'in Libya'da 1000'in üzerinde paralı askerinin Halife Hafter adına sıcak cephe hatlarında savaştığı ifade ediliyor.