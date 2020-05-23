Bugün berber ve kuaförler açık mı 23 Mayıs berberler kaça kadar açık?

Bugün 23 Mayıs arefe günü. Türkiyenin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı var. 4 günlük yasak bugün başladı. Vatandaşlar ise bayram öncesi kuaför ve berberler bugün yani arefe günü açık mı araştırması yapıyor. İstanbul ve Ankara'da berberler bugün kapalı.

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Bugün arefe günü ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Peki bugün berber ve kuaförler açık olacak mı sorusu ile merak konusu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı.

İstanbul'da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine düzenleme

Açıklamaya göre berber ve kuaförler çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30’a kadar cuma günü ise saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini belirtti