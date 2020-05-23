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Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan duyurdu: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı mesajda "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınının gölgesinde geçen ramazan ayının sona ermesine ilişkin yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. 

"Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız"

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız.

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